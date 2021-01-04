Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERLERİ | Memur maaşı zam oranları açıklandı! 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

HABERLERİ | zam oranları açıklandı! ne kadar, kaç TL oldu?

zam oranı ile ilgili haberi geldi. 2021 yılının başlamasıyla birlikte, memur maaşları ne kadar olacak sorusu gündemde öne çıkan konular arasında yerini almıştı. 4 Ocak sabah saatlerinde TÜFE ve verileri için gözler TUİK'e çevrilirken, en düşük memur maaşı miktarı açıklanan verilere göre kesinleşmiş oldu. Son olarak, 6 aylık bazda yapılan tahminler ile zammı oranı beklentileri paylaşılmıştı. Peki, enflasyon oranının açıklanmasıyla 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:05 Son Güncelleme: 4.1.2021 12:05 ABONE OL
Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TUİK'ten gelen son dakika verilerine göre, 2021 yılı Ocak ayında, zam oranı açıklandı. Memur maaşı zammı oranı, memur kategorilerine göre çok sayıda çalışan tarafından araştırılıyordu. Peki, zam oranı ile memur maaşı ne kadar, TL oldu? Ocak ayı TÜFE ve oranları sonrası kritik zam oranları resmi olarak paylaşıldı. Bu başlık altında, 2021 memur maaşı zammı oranı yer almaktadır.

2021 memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? | Video

MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların ise emekli zammı 8.36 oldu.

Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATLARI ARTIYOR!

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek.

Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

.

Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLERİ | Memur maaşı zam oranları açıklandı! 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA