Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2021 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan zam oranları da belirlendi. Milyonların beklediği açıklama sonrası öğretmenlerin yeni yılda 7.36 oranında zamla maaşlarını alacakları ifade edildi. . Peki, En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı ve tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI İLE 2021 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni senenin zam oranlarını açıkladı. Bu kapsamda Aralık enflasyonu yüzde 1.24 artarken açıklanan bu verilerle beraber yeni öğretmen maaşları da milyonların gündemine geldi…