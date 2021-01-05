Yeni ebe maaşları ne kadar? 2021 Ocak zammı ve enflasyon ile birlikte ebe maaşları belli oldu mu?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Dün açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleşmiş oldu. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de ebe ve emekli ebe maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte ebe maaşları ne kadar oldu?

EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2021 OCAK EBE MAAŞI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleştikten sonra ebelik görevinde bulunanlar gözlerini ebe maaşı zam miktarına çevirdi.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.