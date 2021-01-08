Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 22 Aralık'ta yürürlüğe konan "Esnafa kira yardımı (1000 TL hibe desteği) ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar yapılacak değerlendirmeler sonrası maddi destekten faydalanabilecek. Kira yardımı başvurusu e-devlet aracılığı ile bugün (8 Ocak 2021) itibarıyla başladı. Peki, Esnafa 1000 hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı (hibe desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları…

ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Koronavirüs pandemisi ekonomik açıdan birçok kesimi negatif yönlü etkilerken devlet tarafından sağlanan ödeneklere bir yenisi daha eklendi. Bu süreçten en çok zarar gören esnaflara kira yardımı ve hibe desteği yapılacağı ifade edildi. Öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar bugün itibarıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor…