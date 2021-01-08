Türkiye ihracatının yüzde 42.6’sı 66.7 milyar dolarla İstanbul’dan yapıldı

Türkiye'de TİM 2020 ihracat rakamları açıklanırken Aralık ayı ihracat rakamlarının 2019 oranla yüzde 16artış sağlandığı bu ihracatın yüzde 42.6'sının 66.7 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldığı açıklandı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya TİM 2020 verilerinin İstanbul payı ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal Medya Hesabından açıklama yapan9 Vali Ali Yerlikaya, "TİM 2020 verilerine göre Türkiye ihracat rakamlarında İstanbul büyük yükü sırtlamıştır. Türkiye'nin Aralık ayı ihracat rakamlarının 2019 yılına oranla yüzde 16 artış sağlamış 6.6 milyar dolar olmuştur. Yüzde 16 artışın içerisinde Bu ihracatın Türkiye genelindeki yüzde 42.6'sının 66.7 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ihracat artışı ile birlikte Türkiye'de ve İstanbul'da 7 bin 832 yeni ihracat firması açılmış ve artışa katkıda bulunmuştur. Türk ihracatına tebrikler Türkiye "dedi.