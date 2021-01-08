Yerli dijital sağlık girişimine yatırım

RE-Pie Portföy Yönetimi teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden Inofab Sağlık Teknolojileri A.Ş.'ye ilk yatırımını yaptı. Fintech, nesnelerin interneti (IoT), eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.ODTÜ Teknokent'te girişimciler Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar tarafından kurulan Inofab, Spirohome markası adı altında sağlık ürünlerini geliştiriyor. Inofab, Spirometre ve Spirocloud adı altında geliştirdiği uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonlarını ölçerek astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini sürdürmelerini sağlıyor. Ayrıca Kovid-19 salgını döneminde çok anlam kazanan uzaktan takip çözümleri sunuyor. Ürün geliştirme tarafındaki başarısını aldığı ödüller ile pekiştiren Inofab, Good Design Awards 2019, Reddot 2020 ve Core77 Design Awards 2020 gibi pek çok uluslararası tasarım ödüllerine değer görüldü.Inofab'ın hayata geçirdiği Spirohome, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden yoğun talepler alırken Haziran 2019'dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildi. Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilaç araştırmalarında yer alan ERT ve yüksek üretim kapasitesine sahip Karel ile önemli işbirlikleri bulunan Inofab, aldığı yatırım sayesinde ABD pazarı için FDA onayını tamamlayarak küresel pazarda edindiği payı büyütmeyi hedefliyor.TÜRKİYE'DEKİ sağlık girişimleri hem Kovid-19 salgını sırasında hem de kanser gibi zamana karşı yarışın olduğu hastalıklarda ezber bozan çözümler geliştiriyor. Dijital Patoloji alanında geliştirdiği yapay zekâ çözümü ve mobil uygulamayla dikkat çeken Virasoft, Türk Telekom'un girişim sermayesi iştiraki TT Ventures'ten 2020 yılında 1.9 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. 2015'te kurulan Virasoft'un Dijital Patoloji çözümü şu anda tüm Acıbadem hastanelerinde, İstanbul'da 3 devlet hastanesinde ve 20 hastanede de telepatoloji hizmeti olarak kullanılıyor. Türk Telekom'un yatırım yapmasıyla birlikte Virasoft'un hizmetinin Şehir Hastaneleri tarafından da kullanıma başlaması bekleniyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 800 milyon doktor randevusunun alındığını belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammet Özhan, "Kovid-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakârlıkla çalıştığını görüyoruz. Biz doktorlarımızın ve hastanelerin sahip olduğu teknolojik yeteneği artırıyoruz. Bu randevuların daha verimli geçmesi için doktorlarımıza daha çok teknolojik çözüm sunmayı hedefliyoruz. Verisoft'un sahip teknolojik yeteneklerin küresel çapta çözüm sunacağını görüyoruz. Daha önce küresel yatırımcıları da ikna etmişler. Biz de bu yatırım turunda 1.9 milyon dolar yatırım yaptık" değerlendirmesinde bulundu.