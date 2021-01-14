İstanbul'dan dünyaya roket yazılımı

3 uzay mühendisi Ömer Uçar, Ege Türkyılmaz ve Tegin Berkay Budak tarafından kurulan savunma, uzay ve roket teknolojileri firması Novart, İHA VE SİHA'ların kısa mesafe iniş kalkışında kullanılabilecek roket motorlarını geliştiriyor. Ocak 2020'de Tübitak desteğiyle, savunma sanayi teknolojilerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul bünyesinde kurulan Novart, hibrit yakıtlı roket motorunu 2021'de kullanıma sunacak. Böylece askeri operasyonlarda insansız hava araçlarının iniş kalkışı, pistten uzak ve iniş kalkışa uygun olmayan arazilerde de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

İHA VE SİHA'LARDA KULLANILABİLECEK

Operasyonel anlamda çeviklik sağlayacak bu hibrit roket motorlarının, başta savunma sanayi firmaları olmak üzere, akademik roket çalışmalarında da kullanılabileceği belirtiliyor. ABD, Avrupa ve Asya pazarına ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade eden Ömer Uçar, "Şu an motorlarımız prototip aşamasında, 2021 içerisinde kullanıma girecek. İlk kullanıcılar ülkemizde savunma sanayine ürün geliştiren ve roket motorlarıyla ilgili çalışmalar yapmak isteyen firmalar olacak. Askeri kullanım dışında sonda roketlerinde, sivil ve akademik araştırmalarda da kullanılabilecek. Bu çalışmamız için KOSGEB'den Ar-Ge İnovasyon desteği aldık. Sıvı ve katı yakıt kullanan roket motorlarına kıyasla daha güvenli ve kolay kullanıma sahip olan hibrit yakıtlı roket motorumuz, atmosfer altı sonda roketlerinin itki sisteminde, İHA ve SİHA'ların kısa mesafe kalkış ve inişlerinde kullanılabilecek" diyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ROKET YAZILIMI

Novart'ın geliştirmesini tamamladığı roket tasarım ve simülasyon yazılımının demo sürümü ise Şubat ayında hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılacak. Kendi alanında öncü olan program, roket tasarımı, motor tasarımı ve fırlatma-uçuş simülasyon yazılımlarını tek bir platformda topluyor. Geliştirdikleri yazılımın kendi alanında dünyada tek olduğunu vurgulayan Uçar şu bilgileri aktarıyor: "Dünyada bunları yapan ayrı ayrı yazılımlar mevcut. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda ise hepsi tek bir platformda toplanıyor ve sonuçları dünyadaki rakiplerinden daha yüksek bir doğrulukla hesaplıyor. Bu anlamda dünyadaki rakiplerimizden ayrılıyoruz. Hedef pazarlarımız, ABD, İtalya, İngiltere ve Japonya gibi sonda roket çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirildiği ülkeler. Bilimsel araştırma yapmak, uydu göndermek, veri almak, meteorolojik ölçüm yapmak, sinyal göndermek gibi amaçlarla kullanılan sonda roketlerinin ve motorlarının sıfırdan tasarımını yapıp uçuşu ve operasyonu simüle edebilen yazılımımız ile, hedefe en uygun roketlerin imal edilebilmesi ve olası senaryolarda hataların önüne geçmek mümkün olabilecek.