Son dakika haberi: Altın fiyatları durgunluğunu sürdürüyor! 17 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika canlı ve güncel altın fiyatları… Koronavirüs salgını sürecinden direkt olan etkilenen ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara erişen sarı metal gelen olumlu yöndeki aşı haberleri, ABD seçimleri gibi birçok faktörün etkisiyle düşüş yaşamıştı. Bir süredir fiyatlardaki düşüş hareketini durgunluğa bırakan altının gram fiyatı 437 TL civarında işlem görüyor. Peki, 17 Ocak bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün sabah saatlerinde gram 437 TL, Çeyrek 714 TL, Yarım bin 428 TL, Tam ise 2 bin 832 TL fiyatlarıyla güne başladı. Geçtiğimiz hafta da durgunluğunu koruyan altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken fiyatlardaki anlık değişimler gün içerisinde gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor…