Ekonomide son dakika gelişmesi: Fiyatlar düşmeye başladı! Bir bir geri adım atmaya başladılar

Son dakika... Döviz kurunda 2020'nin kasım ayına kadar olan suni artışı bahane ederek, ürün fiyatlarına fahiş zam yapıp vatandaşı canından bezdiren marketler, dolarda son iki yaşanan düşüşü de fiyatlara yansıtmayarak tüm tepkileri üzerlerine çekti.

Dolarda 6 Kasım'dan aralık sonuna kadar yüzde 12'den fazla düşüş yaşanırken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gıda endeksindeki artış yüzde 7'ye ulaştı. Başta ayçicek yağı ve tereyağı, yumurta, tavuk, bebek maması, pirinç ile mercimek olmak üzere bazı ürünlerde iki aylık fiyat artışı yüzde 30'a yaklaştı.