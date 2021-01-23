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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde ile ilgili gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle günün her saati araştırılan sarı metal alış ve satış fiyatları için canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün düşüş eğilimi gösteren sarı metalin ilerleyen saatlerde nasıl bir grafik çizeği merak ediliyor. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı ise bugün 399 liradan işlem görürken yarım altın alış fiyatı ise bin 439 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 23.1.2021 07:34 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Corona virüs salgınının getirdiği olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sonrasında ise kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş grafiği çizen sarı metal için canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından en iyi yatırım araçlarından biri olarak da görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 23 OCAK 2021 CUMARTESİ

23 Ocak 2021 altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 399,52

SATIŞ: 428,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.947,00

SATIŞ: 2.987,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.915,00

SATIŞ: 2.959,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.812,56

SATIŞ: 2.869,66

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.439,00

SATIŞ: 1.461,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.461,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,73

SATIŞ: 441,83

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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