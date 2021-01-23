SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Corona virüs salgınının getirdiği olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sonrasında ise kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş grafiği çizen sarı metal için canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından en iyi yatırım araçlarından biri olarak da görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 23 OCAK 2021 CUMARTESİ

23 Ocak 2021 altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;