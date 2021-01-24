Sahibinden satılık acente

Küresel salgın Kovid-19'dan en büyük darbeyi yiyen turizm sektörü, bankaların da kıskacına girdi. Özellikle turizmin kılcal damarı olarak adlandırılan acenteler, sektörün içine düştüğü dar boğazda sıkışıp kaldı. Turizmdeki daralma nedeniyle işleri ciddi oranda gerileyen acentelerin şimdi de bankalar tepesine bindi. Mali sorunlarını çözmek için bankaların kapısını çalan acenteler, buradan da bir sonuç alamayınca çareyi belgelerini satışa çıkarmakta buldu. Sahibinden. com'da onlarca acentenin satılık ilanı verdiği görüldü. Fiyatları 30 bin ila 1 milyon TL arasında değişen belge devir ilanlarında "Acil satılık" başlıkları ise dikkat çekti.Son bir yıldır ciddi oranda mali sorunlarla boğuştuklarını belirten acenteler, bankaların kredi vermemek için bin dereden su getirdiğini söylüyor. Son bir yıldır turizm sektörünün zor durumda olduğuna dikkat çeken acenteler, "Bankaların kapısını çaldığımızda bizden yeni kredi için son bir yıllık bilançoyu istiyorlar. Son bir yıl ortada ve tablo tabi ki iyi değil" diyor. Kredisi olup ödeme güçlüğü yaşayan acenteler ise daha büyük bir çıkmazda... Yüzde 8-9 faizle kredi kullanan ancak sektördeki daralma nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan acenteler bu kredileri yapılandırmak için bankaların kapısını çaldıklarında önlerine yüzde 20'den fazla faiz oranları konulduğunu belirtiyor. "Ben yüzde 8-9 faizle olan kredimi ödeyemiyorum. Bu faiz oranıyla nasıl ödeme yapayım?" diyen acenteler, hal böyle olunca acentecilik belgesini satarak mali sorunlarına formül bulmaya çalışıyor.TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever, seyahat acentelerinin, son beş yıldır türlü zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, "Ancak salgın öldürücü darbeyi yaptı. Son bir yıldır hem Kovid hem de bankaların baskılarıyla acenteler entübe oldu" dedi. Bankaların kredilerde işi yokuşa sürdüğünü anlatan Ünsever, "Hal böyle olunca acenteler de ellerindeki belgeleri satarak sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Ancak orada da işler bekledikleri gibi gitmiyor" diye konuştu.Geçen yıl acentelerin belgelerine devir izni verildiğini hatırlatan Ünsever, "Ancak çıkan kanuna göre acente belgeleri unvanlarıyla birlikte devredilemiyor. Hal böyle olunca bu belgenin bir kıymeti kalmadı. Yani belgeyi alan kişi markayı alamıyor, yeni marka çalışmasına girmesi gerekiyor" dedi. Bu durumda seyahat acentesi açmak isteyen kişinin yeni belge almaya yöneleceğini belirten Ünsever, "Acente belgesi almak çok da zor değil. 70 bin TL veren belge alabiliyor" diye konuştu. Belge devri izninden sonra bine yakın acentenin belgesini devretmek istediğini belirten Ünsever, şimdiye kadar sadece 70'e yakın acente belge devrinin gerçekleştiği bilgisini verdi.SABAH, acentelerin yaşadığı sorunları Aralık 2020'de "Acenteler bankaların kıskacında" başlığıyla sayfalarına taşımıştı. Turizm sektörü için çıkartılan 10 milyar TL'lik KGF kredisinden de faydalanamadıklarını belirten acenteler, türlü bahanelerle taleplerinin reddedildiğini ve kredi alamadıklarını belirtmişti. Geçen süre zarfında da bir sonuç alınamadığını belirten acenteler, sorunlarına bir an önce çözüm getirilmesini beklediklerini kaydediyor.