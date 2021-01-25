Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar

TürkiyeCumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bu yıl hizmete açılması beklenen Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. Demir yolu ulaşımına ise bu yıl toplamda 17.8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda, TCDD'ye 12 milyar 556 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4.3 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 950 milyon lira kaynak ayrıldı. Ankaraİstanbul Hızlı Tren projesi için ise bu yıl 1 milyar 279 milyon lira kaynak tahsis edildi. Bu yıl ayrıca 17 hızlı tren seti alımı için 1 milyar 62 milyon 154 bin lira ödenek ayrıldı.