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haberi | Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvuruları yeniden başlıyor

haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlanacağını duyurdu. Bakan Pekcan başvuruların bugünden itibaren başlayacağını belirterek, 31 Mart 2021'e kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:51 Son Güncelleme: 26.1.2021 11:08 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvuruları yeniden başlıyor

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvuruları yeniden başlıyor
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