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haberler: Yeni ücreti açıklandı! 2021 bedelli fiyatı ne kadar oldu?

Edinilen bilgisine göre, 2021 ücretleri belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli 39 bin 788 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelerde ise kur düzenlemesi yapılacak. Böylelikle, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan yeni bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısı için 39 bin 788 TL olarak güncellenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 08:59 Son Güncelleme: 27.1.2021 09:04 ABONE OL
Son dakika haberler: Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı! 2021 bedelli askerlik ücreti fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği 2021 bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle ödeyeceği bedelli askerlik ücretinde de değişikliğe gidiliyor.

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Geçen yılın Ocak - Haziran ayları arasındaki bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 TL'ydi.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

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Son dakika haberler: Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı! 2021 bedelli askerlik ücreti fiyatı ne kadar oldu?
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