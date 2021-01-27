Son dakika haberleri... Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği 2021 bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle ödeyeceği bedelli askerlik ücretinde de değişikliğe gidiliyor.