MTV hesaplama nasıl yapılır, ödemeler ne zaman bitecek? 2021 MTV hesaplama tablosu ve GİB ödeme ekranı!

MTV hesaplama tablosu ve ödeme ekranı Ocak ayının gelmesiyle beraber binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Yılda iki taksit olarak ödenen bu vergi ilk olarak Ocak ayında ardından ise Temmuz ayında ödenmesi gerekiyor. Binlerce araç sahibi bu noktada Ocak ayının da sonuna gelinmesiyle 2021 yılına ait ilk taksitin ödemesini yapmak için araştırmalarına başladı. Peki, MTV hesaplama nasıl yapılır, ödemeler ne zaman bitecek? İşte 2021 MTV hesaplama tablosu ve ödeme ekranı…
MTV HESAPLAMA TABLOSU VE 2021 OCAK AYI TAKSİTİ ÖDEME EKRANI!
İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebilinecek. Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit 2021 MTV ödemesinin 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor…
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
**Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor...
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
MTV TARİFESİ
MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.
Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.
(Görseli büyütmek için tıklayınız)
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.
YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR