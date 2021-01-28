Ray Sigorta 4 alanda performansını daha da artırdı

Hayattaki gelişmeler toplumu ve iş yapış süreçlerini derinden etkilerken, değişime ve yeniliklere uyum sağlama refleksleri yüksek olan kurumlar zor dönemlerde de başarıyı yakalıyor. Ray Sigorta'nın 2020 sonunda elde ettiği sonuçlar da bunun bir göstergesi. Bu dönemde acente ağına 263 yeni acente ekleyerek, pandemi döneminde de paydaşları için iş hayatının devam etmesini sağlayan Ray Sigorta, üretimini de %37'lik rekor bir büyümeyle 1.7 milyar liraya liraya taşıdı. Üretimdeki büyümeyi mükemmel portföy yapısını koruyarak başaran Ray Sigorta'nın, 2020 yılı sonunda, toplam üretim içerisindeki oto dışı payı %56 olarak gerçekleşirken, trafik branşının toplam portföy içerisindeki payı ise %26'ya geriledi. Şirket aynı zamanda büyümeyle beraber yakalaması uzmanlık ve deneyim isteyen müşteri ve çalışan memnuniyeti skorlarını da önemli oranda artırarak 4 kritik alanda 4 başarıya imza atmış oldu.2020 yılını %37'lik bir büyümeyle tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Üretim açısından bakıldığında 1.7 milyar liralık üretim ile ilk 20'de en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alıyoruz" diye konuştu. Üretimlerinin %54'lük kısmının acenteler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, 2020 yılında yeni açılan acenteler ile dağıtım yetkinliklerini pekiştirdiklerini ve açılışı yapılan acentelerin toplam büyüme rakamlarına çok önemli katkı sağladığı bilgisini verdi. Erdoğan 2020'deki büyümenin 2021'deki büyümenin bir habercisi olduğunu da sözlerine ekledi. Ray Sigorta, uluslararası ve yerel organizasyonlardan aldığı sertifikasyonlar ile 2020 yılına damga vurmuştu. Uluslararası Great Place To Work Recognition Programı'nı tamamlamasının ardından Great Place To Work tarafından "250-500 Çalışan Sayısı Kategorisi"nde verilen "En İyi İşveren" listesinde yer alan Ray Sigorta, Türkiye'nin ilk ve en büyük müşteri memnuniyeti platformu Şikayetvar.com'un müşteri deneyim endeksini ölçümleyen ülke genelindeki araştırmasına göre, hayat dışı sigortacılık kategorisinde ilk 3 sırada yer alarak Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü aldı. Erdoğan, "'Hadi bu yıl rekor büyüyelim' diyerek bunu başaramazsınız. Çalışanlarınızın bu hedefler için çalışmaktan mutlu oldukları bir ortam yarattığınızda, iş ortaklarınızı bu vizyonun bir parçası haline getirdiğinizde, müşterilerinize en iyi deneyimi sunduğunuzda rekor büyüme zaten kaçınılmaz olarak gelir. Mutlu çalışan ve mutlu müşteri istikrarlı büyüme demektir" dedi.