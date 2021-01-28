“Varlık Fonu bütçe ya da Hazine’yi fonlamak için kurulmadı”

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Fon'nun bütçe ya da Hazine'yi fonlamak için kurulmadığını vurgulayarak, "Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı, rehin vermedi, herhangi bir krediye konu etmedi, böyle bir amacı yok" dedi. Sönmez, Fon bünyesindeki şirketlerin 2021 değerlerinin Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacağını söyledi.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu dün Türkiye Varlık Fonu 2019 yılı mali tabloları ve faaliyetlerine ilişkin denetim raporunu görüştü. Komisyonda sunum yapan Sönmez, "İki yıl vadeli 1 milyar euro kredi kullandık. Hazine garantili, Merkez Bankası borç kütüğü kaydında da var. 2019'da kullanıldı. Stratejik planlarımızı yola koyarak kamu bankalarını 3.7 milyar euroluk sermaye katkısında bulunduk. Bankaların sermayesini güçlendirmeye aracılık faaliyeti yaptık. Varlık Fonu kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı, rehin de vermedi. Her hangi bir krediye de konu etmedi. Satmak, kontrol etmek amacı yoktur. Bu yönetimin tek amacı devletin girişimci statüsünü sahneye koymak" dedi.Komisyonda Fon'un "gizli" ibareli denetim raporunun görüşülmesine İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri itiraz etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın görüşmeyi başlatması üzerine, İYİ Partili milletvekilleri toplantıyı terk etti. Yılmaz, gizli bir rapor olup olmadığı konusunun tartışılması gerektiğini belirterek, "Değerlendirmeler bir yazılı tutanağa dönüştürüp Cumhurbaşkanlığımıza, Devlet Denetleme Kurulu'na ileteceğiz" dedi.