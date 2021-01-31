Evini kendi yapan % 1 KDV ödeyecek

Hükümet, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir hamle daha yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evini kendi dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni bir desteğe daha imza attı. Bundan sonra hak sahiplerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırmaları halinde KDV, yüzde 18 yerine 1 olacak. Ayrıca vatandaş yıkılan evinin 1.5 katına kadar yaptığı inşaatta muafiyetten faydalanacak.Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkânı sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Özellikle Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından yıkılan ve ağır hasarlı binalar için çalışıyoruz. O bölgelerde az ve orta hasarlı binalar da var. Merkezde imar artışı yapılamayacak yerlerde müteahhit iş yapamaz. Bu sebeple taahhüt karşılığı hizmet alımında çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.Uygulamanın dönüşümü hızlandıracağına vurgu yapan Gürgen, "Kentsel dönüşüm bugüne kadar ağırlıklı olarak kat karşılığı anlaşmayla yapılıyordu. Vatandaş evini müteahhite veriyordu, müteahhit ilave yaptığı konutlarla işi finanse ediyordu. Artık bu model yavaşladı. Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1 iken, vatandaşın yaptığı işte 18'di. Bu eşitsizliği ortada kaldırmak istedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla KDV teşviki de devreye girmiş oldu" dedi. Gürgen, kentsel dönüşüm kredisinde mevcutta 125 bin lira olan üst limitin 200 bin liraya çıkarılacağını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'da açıkladığı gibi, Türkiye genelinde 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde yapmak üzere çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Riskli binalarda dönüşümün önünü açmak ve işi hızlandırmak adına böyle bir karar alındı. Eminim ki, vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır."KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kentsel dönüşümün hızlanması için vatandaşın kendi imkânlarıyla evini dönüştürmesi gerektiğini belirterek, "Piyasada uygulanan bir modeldi, şimdi hızlanıyor. Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, dönüşümün hızlandırılması açısından son derece önemli bir teşvik. Örneğin vatandaş dönüşümde 500 bin lira harcayacaksa, 90 bin liralık KDV'yi 5 bin lira olarak ödeyecek" şeklinde konuştu.Örnek bir hesaplamayla, bir konutun maliyetinin 200 bin lira olduğu düşünüldüğünde, KDV'den 35 bin lira, tapu harcı, damga vergisi, noter harcı gibi harçlardan 25 bin lira muafiyet sağlandığında yaklaşık 60 bin liralık teşvik sağlanıyor. Yaklaşık 20 bin lira tutan 18 aylık kira yardımı da eklendiğinde toplam teşvik 80 bin TL'yi buluyor.Kentsel dönüşüme KDV teşviki sağlayan kararın çok önemli olduğunu belirten Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Süreç şimdi daha da hızlı ilerleyecek" diye konuştu.