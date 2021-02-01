Değişim başladı: Dizel ve benzinli araçlar tarih olacak!

Zararlı gaz salımı ve artan maliyetleri nedeniyle dizel ile benzinli motor taşıyan otomobillerin 2020'li yıllara girilmesiyle beraber tahtı sallanmaya başladı. Bu otomobillerin yıllar geçtikçe Avrupa başta olmak üzere, dünyada kullanımının giderek düşmesi beklenirken, pazarın hakiminin önce hibrit sonra elektrikli otomobillerin olması bekleniyor. Peki Türkiye'de de yasaklar görülebilir mi? Benzin ve dizel motorlu ikinci el araçların fiyatları ne olacak? Kritik sorular yanıt buldu…
Covid-19 salgınının bütün dünyayı etkisi altına almasıyla sağlık endişeleri nedeniyle dünyada milyonlarca insan şimdiye kadar hiç olmadığı kadar otomobil talebini yükseltti. Otomobil pazarları hareketli bir 2020 yılını geride bırakırken, insanlar sıfır-ikinci el araçların fiyatları, özellikleri ve modelleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.
Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, otomobil sektöründeki beklentileri açıklayarak, araç almak isteyenlerin en çok merak ettikleri soruları Sabah.com.tr için yanıtladı...
Avrupa'da bir çok yerde dizel ve benzinli otomobil yasağı gündeme geliyor. Avrupa'da özellikle elde kalan dizel araçların Türkiye'de pazarlanacağı iddiası var. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
"DİZEL MOTORLU OTOMOBİL SATIŞLARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLİYOR"
Bazı Avrupa ülkelerinde dizel motorlu otomobil satış yasakları 2025'ten itibaren başlayacak. Dolayısıyla hala dizel motor ve dizel motorlu otomobil üretimi sürüyor. Üretim adetleri talebe göre planlandığı için elde kalan araçların Türkiye'ye pazarlanması pek doğru bir tanımlama olmaz. Ancak, pandemi sürecinde Türkiye'de büyüyen otomobil pazarına karşılık Avrupa pazarının küçülmesi sonucu başka ülkeler için üretilmiş bazı modellerin Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz. Bunun sebebiyse talebi karşılayabilmek. Özellikle son iki yıldır Avrupa Birliği ülkelerinde dizel motorlu otomobil satışları çok hızlı bir şekilde geriliyor. 2020 yılında pazar payı yüzde 30'un altına inen dizel motorlu otomobiller bu hızla kan kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor.
Firmalar, ilerleyen yıllarda iklim anlaşmalarının artması ve talep azlığı nedeniyle muhtemelen dizel veya benzinli araçları üretimini kısacak veya hiç üretmeyecek. Peki benzinli ve dizel otomobil yasağı Türkiye'nin gündemine gelir mi? Sizce bu süreç çok uzak mı?
"2025 YILI SONRASI MARKALAR AVRUPA PAZARLARI İÇİN DİZEL MOTOR ÜRETMEYİ BIRAKACAK"
Türkiye'de 0 km dizel otomobil satış yasağıyla ilgili henüz bir tarih yok. Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir mevzuatımız var ve egzoz emisyon normlarını takip ediyoruz. Ancak yeni normları belirli bir süre sonra, örneğin 1 yıl gibi, uygulamaya başlayabiliyoruz. Avrupa'daki üretici markalar ya da AB ülkelerinde araç satan Avrupa dışı markalar da bu emisyon normlarına uymak zorunda. Bu durumda 2025 yılı sonrası markalar Avrupa pazarları için dizel motor üretmeyi bırakacak. Ancak Türkiye, örneğin 2030 yılında dizel motorlara yasak getirmeyi düşünürse, özel üretim söz konusu olabilir. Bunu da her marka yapmayacaktır. Önemli olan Türkiye'nin vereceği karardır.
Dünyada hibrit otomobil sayısı giderek artıyor. Türkiye'de bu araçlara talep nasıl? İlerleyen zamanlarda piyasada tercihlerin nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz?
"DİZEL YERİNE HİBRİT KULLANMA MANTIĞI YAVAŞ DA OLSA YERLEŞİYOR"
Elektrikli otomobiller hızla gelişiyor ve çeşitleniyor olsa da en azından 2030 yılına kadar pazarda hakim hibritler olacaktır. Mild (yarı ya da hafif) hibritler zaten hızla artıyor. Çünkü üretim maliyeti daha düşük ve emisyon normlarına uyum sağladıkları müddetçe en ekonomik çözüm. Diğer taraftan tam hibrit modellerin sayısı da artıyor. Bu alandaki öncü marka olan Toyota'nın Corolla Sedan ve C-HR modellerinin hibrit versiyonları Türkiye'de üretiliyor. Tam hibrit modellerin üretim maliyeti Mild hibritlerden yüksek olsa da özellikle şehir içi yakıt tüketimi konusunda dizellerden daha başarılı olabiliyor. Emisyon normlarına uyum sağlama konusunda da daha başarılılar. Şarj edilebilir (Plug-in) hibritler en pahalı hibrit tipini oluşturuyor. Bu araçlarda bataryalar dışarıdan da şarj edilebildiği için elektrikli sürüş menzilleri daha uzun. Türkiye'de hibrit otomobillere ilgi artmaya başladı. Dizel yerine hibrit kullanma mantığı yavaş da olsa yerleşiyor. Tabii bu noktada tam hibrit modeller ön planda.
"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZARA HAKİM OLMASI İÇİN 10 YILLIK SÜREÇ SÖZ KONUSU"
Yerli otomobil TOGG'un üretime başlamasında kadar elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının sayısı yeteri kadar artarsa özellikle büyük şehirlerde elektrikli otomobil sayısı da artmaya başlar. Ancak yine de elektrikli otomobillerin pazara hakim olabilmesi için en az 10 yıllık bir süreç söz konusu olacaktır.
Hibrit ve elektrikli araçların pazara girişinin hızlanmasıyla ikinci el dizel-benzin motorlu araçların fiyatlarında düşüş görür müyüz?
"HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR AĞIRLIĞI ARTIKÇA BENZİN-DİZEL MOTORLU ARAÇLARIN İKİNCİ EL PİYASASI DÜŞECEK"
Hibrit ve elektrikli araçların pazardaki ağırlığı arttıkça benzinli ve dizel araçlara olan talep kademeli olarak azalacaktır. Bununla birlikte ikinci el değerleri de düşmeye başlayacaktır. Ancak bu gelişimin de 2030'lu yıllarda kendini hissettireceğini düşünüyorum. Önemli olan, hibrit ve elektrikli araçların da 0 km ya da ikinci elde ulaşılabilir fiyatlarda olması.