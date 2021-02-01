Değişim başladı: Dizel ve benzinli araçlar tarih olacak!

Avrupa'da bir çok yerde dizel ve benzinli otomobil yasağı gündeme geliyor. Avrupa'da özellikle elde kalan dizel araçların Türkiye'de pazarlanacağı iddiası var. Bu konu hakkında ne söylersiniz?

"DİZEL MOTORLU OTOMOBİL SATIŞLARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLİYOR"

Bazı Avrupa ülkelerinde dizel motorlu otomobil satış yasakları 2025'ten itibaren başlayacak. Dolayısıyla hala dizel motor ve dizel motorlu otomobil üretimi sürüyor. Üretim adetleri talebe göre planlandığı için elde kalan araçların Türkiye'ye pazarlanması pek doğru bir tanımlama olmaz. Ancak, pandemi sürecinde Türkiye'de büyüyen otomobil pazarına karşılık Avrupa pazarının küçülmesi sonucu başka ülkeler için üretilmiş bazı modellerin Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz. Bunun sebebiyse talebi karşılayabilmek. Özellikle son iki yıldır Avrupa Birliği ülkelerinde dizel motorlu otomobil satışları çok hızlı bir şekilde geriliyor. 2020 yılında pazar payı yüzde 30'un altına inen dizel motorlu otomobiller bu hızla kan kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor.