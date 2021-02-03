Ocak ayı Enflasyon oranı son dakika açıklandı! İşte TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

ORANLAR BELLİ OLDU!

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 14.97'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.