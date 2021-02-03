Altın fiyatlarından son dakika: Düşüş trendini sürdürüyor! Bugün 3 Şubat 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarından son dakika gelişmeleri… Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı pandemi sürecinden oldukça etkilenmiş geçtiğimiz sene belirli dönemlerde rekor fiyatlara ulaşarak 500 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bu yükseliş yerini düşüşe bırakırken geçtiğimiz gün sarı metal uzun süredir yaşadığı en düşük fiyatlardan işlem gördü. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle sarı metalin yaşadığı bu ani iniş ve çıkışlar nedeniyle büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerindeki gelişimleri canlı ve güncel olarak takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen gram altının fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 426 TL olarak işlem görüyor…