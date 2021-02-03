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Altın fiyatlarından : Düşüş trendini sürdürüyor! Bugün 3 Şubat 2021 Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gelişmeleri anlık olarak milyonlarca vatandaşın gün içerisinde takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Bir dönem gördüğü rekor fiyatların ardından şimdilerde sarı metalin düşüş trendi sürüyor. Altının gram fiyatı serbest piyasadan gelen rakamlara göre; 426 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 696 TL’den işlem görüyor. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 3.2.2021 08:05 Son Güncelleme: 3.2.2021 08:05 ABONE OL
Altın fiyatlarından son dakika: Düşüş trendini sürdürüyor! Bugün 3 Şubat 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarından son dakika gelişmeleri… Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı pandemi sürecinden oldukça etkilenmiş geçtiğimiz sene belirli dönemlerde rekor fiyatlara ulaşarak 500 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bu yükseliş yerini düşüşe bırakırken geçtiğimiz gün sarı metal uzun süredir yaşadığı en düşük fiyatlardan işlem gördü. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle sarı metalin yaşadığı bu ani iniş ve çıkışlar nedeniyle büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerindeki gelişimleri canlı ve güncel olarak takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen gram altının fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 426 TL olarak işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 384,27

SATIŞ: 413,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.835,00

SATIŞ: 2.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.818,00

SATIŞ: 2.861,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.720,11

SATIŞ: 2.773,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.384,00

SATIŞ: 1.406,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 692,00

SATIŞ: 704,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 425,51

SATIŞ: 425,78

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Altın fiyatlarından son dakika: Düşüş trendini sürdürüyor! Bugün 3 Şubat 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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