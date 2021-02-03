TOKİ ucuz konut satışı devam ediyor: 9 projede satışlara başlıyor! TOKİ konut satış başvurusu

TOKİ uygun fiyata toplu konut projelerinin yapım tamamlanıyor. Ucuza TOKİ konut satışı devam ederken, 3 ayrı projede TOKİ başvuru işlemlerine yoğun ilgi devam ediyor. Peki, TOKİ konut satışları hangi il ve ilçelerdeki projelerde devam ediyor? Bu başlık altında, TOKİ ucuz konut satışı olan bölgeler, il ve ilçeler yer alıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hem alt gelir grubu için hem de orta gelir grubu için Şubat ayı konut satışına açılacak projeleri duyurdu.
İşte satışa çıkacak projelerin başvuru tarihleri, fiyatları ve detayları...
Satış Fiyat: 207.224,43 TL
Taksit: 1.295,15 TL
Satış Fiyat: 174.191,75 TL
Taksit: 580,64 TL
Satış Fiyat: 367.684,84 TL
Taksit: 1.532,02 TL
Satış Fiyat: 168.390,54 TL
Taksit: 748,40 TL
Satış Fiyat: 114.623,95 TL
Taksit: 560,38 TL
Başvuru tarihleri: 15.02.2021 - 30.06.2021
Bitlis Ahlat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konutlar satışa çıkıyor. Başvuru dönemleri 10 Şubat'ta başlıyor ve 19 Şubat'a kadar sürecek.