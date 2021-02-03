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ucuz konut satışı devam ediyor: 9 projede satışlara başlıyor! TOKİ konut satış başvurusu

konut satışı ilanları, yeni yılın gelmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 9 yeni projede oldukça uygun fiyatlardan başlayan satışlar oldukça yoğun ilgi görüyor. 3 farklı projede halihazırda TOKİ başvuru işlemleri devam ediyor. Peki, hangi bölgelerdeki TOKİ konut başvuruları devam ediyor? İşte, ucuz TOKİ konut satışı fırsatları...

Giriş Tarihi: 3.2.2021 16:09 ABONE OL
TOKİ ucuz konut satışı devam ediyor: 9 projede satışlara başlıyor! TOKİ konut satış başvurusu

TOKİ uygun fiyata toplu konut projelerinin yapım tamamlanıyor. Ucuza TOKİ konut satışı devam ederken, 3 ayrı projede TOKİ başvuru işlemlerine yoğun ilgi devam ediyor. Peki, TOKİ konut satışları hangi il ve ilçelerdeki projelerde devam ediyor? Bu başlık altında, TOKİ ucuz konut satışı olan bölgeler, il ve ilçeler yer alıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hem alt gelir grubu için hem de orta gelir grubu için Şubat ayı konut satışına açılacak projeleri duyurdu.

İşte satışa çıkacak projelerin başvuru tarihleri, fiyatları ve detayları...

  • Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap 1312 konut 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Konut fiyatları 307.922,42 TL'den taksitler 1283 TL'den başlıyor.
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap alt gelir grubunda konutlar;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Fiyatları 187.350,72 TL'den ve taksitleri 780,63 TL'den başlıyor.
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 207.224,43 TL
Taksit: 1.295,15 TL

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi alt gelir grubu kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 174.191,75 TL
Taksit: 580,64 TL

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Mamak Gülseren Mahallesi, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 367.684,84 TL
Taksit: 1.532,02 TL

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 168.390,54 TL
Taksit: 748,40 TL

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında alt gelir grubuna ait konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 114.623,95 TL
Taksit: 560,38 TL

  • Amasya Hamamözü ilçesi, 106 konut ve 1 büfe projesinde konut fiyatları 134 bin TL'den başlıyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde belirlendi. Taksit ödemeleri 446,81 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 15.02.2021 - 30.06.2021

Bitlis Ahlat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konutlar satışa çıkıyor. Başvuru dönemleri 10 Şubat'ta başlıyor ve 19 Şubat'a kadar sürecek.

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TOKİ ucuz konut satışı devam ediyor: 9 projede satışlara başlıyor! TOKİ konut satış başvurusu
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