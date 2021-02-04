Marmara’nın incisi Yalova’da dev yatırım hamlesi

Halkın çok sevdiği Vali Muammer Erol, Yalova'ya çağ atlatacak olan devasa yatırımla ilgili SABAH Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. 2 milyar dolarlık yatırım ile 21 bin kişinin çalışacağı ve 350 fabrikanın yer alacağı Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelinin bir aksilik olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mayıs ayında atılacağını müjdeleyen Vali Erol, "ilk etapta 70 fabrikanın temeli atılacak. Sonrasında ise diğerlerine başlanacak. Burası Türkiye'ye büyük katma değer sağlayacak. Yalova ve çevre illere de çok büyük istihdam sağlayacak" dedi.

MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ

Yalova'nın en büyük sorunlarından biri olan ve kentin 4 ayrı noktasına dağılan Emniyet Müdürlüğü tek bina toplayacak projenin hazır olduğunu dile getiren Vali Muammer Erol, "Emniyet binalarını ayrı noktalarda olması koordinasyonu zorlaştırıyordu. Şimdi proje ve bütçemiz hazır. Çok kısa zamanda emniyet müdürlüğümüz tek çatı altında Yalovalı hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

YURT SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Bir yandan da öğrenci kenti olan Yalova'ya kısa sürede 660 kişilik öğrenci yurdunu hizmete soktuklarını ve 1250 kişilik yen bir yurdun inşaatına başlayacaklarını ifade eden Erol, bunun dışında 2 adet okulun inşaatının da bittiğini söyledi. Yalova'ya yakışır bir cami inşaatının da yakında başlayacağının müjdesini veren Vali Erol, ilgili bakanlıkların Yalova ile yakından ilgilendiğini dile getirdi.

PANDEMİDE İYİ BİR SINAV VERİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine de değinen Vali Muammer Erol şunları söyledi: "Tedbirleri sıkı sıkıya uyguluyoruz. Asla gevşemeye izin vermiyoruz. Çok şükür yüzde 90'ın üzerinde vaka sayısında düşüş yaşıyoruz. Aşılamada da çok iyiyiz 29 ili geride bıraktık. Aşılamanın ilk günü birinci il Yalova'ydı. Allah'ın izniyle bu hastalıktan en kısa zamanda kurtulacağız."