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: bu sabaha nasıl başladı? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Şubat Perşembe)

Piyasaların kalbinin attığı ’dan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci altın fiyatları üzerinde ciddi artışa sebep oldu. Kasım ayında gelen aşı haberleri ise, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Yeni yılda da düşüş eğilimi göstermeye devam eden altının gram fiyatı bu sabaha 419 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları (4 Şubat Perşembe)

Giriş Tarihi: 4.2.2021 07:17 Son Güncelleme: 4.2.2021 07:17 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bu sabaha nasıl başladı? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Şubat Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, yatırımcısından birikimcisine pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar altın fiyatları üzerinde ciddi artışa neden oldu. Kasım ayıyla birlikte gelen aşı haberleri ile birlikte ise altın fiyatları ciddi düşüşe geçti. Peki, altın fiyatları bu sabaha nasıl başladı? İşte 4 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 4 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 379,78

SATIŞ: 408,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.801,00

SATIŞ: 2.839,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.811,00

SATIŞ: 2.854,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.713,00

SATIŞ: 2.766,74

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.368,00

SATIŞ: 1.389,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,00

SATIŞ: 695,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 419,53

SATIŞ: 419,61

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bu sabaha nasıl başladı? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Şubat Perşembe)
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