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düşüşte! 5 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve ne kadar oldu?

Piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar bilgisini öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Tam bu noktada ’dan gelen canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren hızlı düşüş ivmesini sürdüren bugün 409 lira, ise 666 liradan işlem gördü. Peki ? 5 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.2.2021 19:36 Son Güncelleme: 5.2.2021 19:36 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları düşüşte! 5 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar yatırımcının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile güvenli yatırım olarak görülen sarı metale ilgi giderek artıyor. Özellikle son dönemde düşüşe geçen gram altın bugün 409 lira iken 22 ayar bilezik 369 liradan işlem görmesi dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 5 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel fiyatlar üzerindeki son dakika hareketliliği…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 5 ŞUBAT 2021

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın son işlem gününde yine yakından takip ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ederken bugün gram altın 409 TL, çeyrek altın 669 TL civarında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş halini devam ettiren yatırım aracının önümüzdeki hafta da bu hareketini sürdürmesi bekleniyor…

İşte alış ve satış detayları ile güncel, canlı altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 369,75

SATIŞ: 398,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.727,00

SATIŞ: 2.770,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ:2.664,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 666,00

SATIŞ: 680,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,38

SATIŞ:409,46

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Son dakika altın fiyatları düşüşte! 5 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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