Yeni gözde soyulmuş ve temizlenmiş sebze-meyve

Pandemi ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları yeni girişimlerin de önünü açtı. Yıllardır uluslararası zincir restoranların, otellerin taze ve paketlenmiş gıda ihtiyacını karşılayan Fresh World, son tüketiciye yönelik bugüne kadar Türkiye'de örneği bulunmayan bir hizmete başladı. Son tüketiciye yıkanmış, hazırlanmış ve paketlenmiş taze ürünler ulaştırmaya başlayan şirketin yeni hizmeti yoğun ilgi gördü. Uygulama ile birlikte ihtiyaç fazlası alımların da önüne geçildiğini belirten Fresh World Kurucu Ortağı Selman Ertürk, "Son 1 yıldır, salgın süreci ile birlikte son tüketiciye ulaşma fikrini hayata geçirdik. Yıkanmış, hazırlanmış, paketlenmiş taze ürünleri kendi araçlarımız ve kendi personelimizle artık nihai tüketicilere de gönderiyoruz. Şu sıralarda tüketime hazır ürünlere çok fazla talep var. Salgının da getirdiği hijyen ve el değmemiş ürün hassasiyeti ile birlikte Fresh World markası bu alanda öne çıktı" dedi. Açıkta satılan ürünlerle ilgili insanların tereddütleri olduğunu aktaran Ertürk, "Bizim ürünlerimiz de paketli olduğu için firmamıza talep arttı. Soyulmuş soğan ve sarımsaktan tüketime hazır akdeniz salatasına, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişirmeye hazır pırasaya dek çok sayıda üründe en fazla talebi ıspanak gördü. Özellikle tüketimde hazır ürünlere ve yıkanmış ürünlere çok yoğun talep var. Uluslararası standartlardaki tesisimizin yıkanmış ve tüketime hazır sebze-meyve alanında öncü olmasıyla da bu yoğun talep aynı şekilde cirolarımıza yansıdı" diye konuştu.Onlineda artan talebe yetişmek için yakın zamanda mobil uygulamayı kullanıma sunacaklarını aktaran Ertürk, siparişlerin aynı sabah hazırlanarak tüketiciye ulaştırıldığını anlattı. Ertürk, şöyle konuştu: "Şu an kapıya teslim ettiğimiz 150 çeşit toplam ürünümüz, 100'e yakın da tüketime hazır ürünümüz bulunuyor. Biz müşteriye hijyen ve pratiklik sağlıyoruz, müşterinin zaman kaybını önlüyoruz. Aynı zamanda firesiz ürün tedarik ettiğimiz için yüzde 30'lara varan bir gramaj avantajımız da oluyor. Sattığımız ürünler, paketten direkt tabağa koyularak tüketilebilecek ürünler. Paket ölçülerimiz de bu alandaki tüketim ortalamarına göre belirleniyor. Bu sayede ihtiyaç kadar ürün alınıyor ve ürünler de paranız da çöpe gitmiyor. Böylece zaman kaybının dışında israfın da önüne geçiyoruz. Birinci sınıf ürünler, temizlenmiş ve paketlenmiş olarak kapınıza kadar getiriliyor."UYGULAMANIN çok farklı alanlardan ilgi gördüğü ifade eden Ertürk, "Bu sayede istediğiniz her an taze salata yeme imkânına kavuşuyorsunuz. Ayrıca pazara gitme, alınan ürünleri temizleme ve uzun süre depolama zorluğu kalkıyor. Ev hanımları evlerine ulaşan temiz ve taze gıdalar ile çok daha hızlı şekilde yemeklerini yapabiliyor" dedi. Dünyada bu tarz ürünlere yönelik önemli bir talebin bulunduğunu aktaran Ertürk, Türkiye'de bu talebin yeni yeni oluştuğunu, bu algının oluşmasında salgının da etkili olduğunu söyledi. Ertürk, hızlı şekilde bu talebin arttığını dile getirerek, şu an için İstanbul'da verdikleri hizmet çerçevesinde ürünleri kendi personelleri ve soğuk hava zincirli özel araçlarıyla ulaştırdıklarını söyledi.