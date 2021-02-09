Son dakika: Merkez fiyat istikrarı için sahaya indi

TESK Başkanı Palandöken, "Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankası'nın rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek" dedi. Palandöken yüksek faizle ilgili sıkıntıları anlatırken, Faizlerin aşağı çekilmesi tüm kesimleri rahatlatacaktır" mesajı verdi. Gıda enflasyonunun TÜFE üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Ağbal'ın da, "Enflasyonla mücadelede esnafın desteği bizim için önemli" dediği öğrenildi.