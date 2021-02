İleri teknoloji öncüsü girişimlere destek geldi

FACEBOOK ve Hello Tomorrow Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen, çeşitli kategorilerden erken aşama teknoloji girişimlerini geliştirmeyi hedefleyen ve 28 girişimin katılım hakkı kazandığı BAŞLAT programı online etkinlik ile gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak ister teknoloji geliştirme sürecinde, isterse ürün geliştirme sürecinde olsun, destek yaklaşımların büyük çaplı projelerin platformları üzerine olduğunu ifade etti. BAŞLAT programının 'Akıllı şehirler', 'Dijital sağlık', 'Eğitim teknolojileri', 'Tarım teknolojileri' ve 'Veri ve siber güvenlik' alanında faaliyet gösteren teknoloji girişimcilerine yönelik eğitim ve mentorluk hizmeti sunan, ortak girişimcilik ekosistemindeki diğer önemli imkânlara katkı sağladığını belirten Mandal, "Programa dahil olan 28 firmamızı kutluyorum. Her birinizin içinde yer aldığı programlar gerçekten geleceğin teknolojileri ve ihtiyaç olan çözüm odaklı yaklaşımlar" değerlendirmesinde bulundu.İleri teknoloji girişimlerine yatırım yapan 3 deneyimli yatırımcı da etkiliğe katıldı. Panelde ScaleX Ventures Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı, Diffusion Capital Partners Ortağı Alper Karagöz ve Sankonline Fon Yöneticisi Esranur Kaygın BAŞLAT programı başvuru kategorilerindeki sektörlerin geleceğini ve yatırım kriterlerini ele aldı. 28 teknoloji girişimi BAŞLAT ile uluslararası eğitimlerden yararlanacak. BAŞLAT programı, programa katılmaya hak kazanan girişimlere program boyunca pazarlama, Ar-Ge, inovasyon gibi çeşitli konularda alanının uluslararası uzmanlarından eğitim ve birebir mentorluk fırsatları sağlayacak.AYRICA programa katılan girişimler, dünyanın dört bir yanından en iyi ileri teknoloji girişimleri için kurulan İleri Teknoloji Öncüleri (Deep Tech Pioneers) topluluğuna katılma şansı yakalayacak. Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür BAŞLAT programıyla ilgili şu şekilde konuştu: "Yerli girişimlere topluluk kurmaları için ihtiyaç duydukları gücü sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz bu program aracılığıyla girişimcilerin büyümeleri için destek sağlayarak ülkemizdeki girişim ekosistemini anlamlı sorunları çözmek üzere güçlendireceğiz." Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu & Başkanı Timur Topalgökçeli ise Türkiye girişimcilik ekosisteminin, dünyanın en hızlı büyüyenleri arasında yer aldığını söyledi. Topalgökçeli, "Kendi araştırmalarımıza ve verilere dayanarak bir akademi oluşturduk. Ukumuzun sınırlarını bizim belirlediğimize inanıyoruz" diye konuştu.