Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel son dakika altın fiyatları: 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları: Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Yeni haftanın ilk gününde yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar, 15 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor. En iyi yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 412 liradan işlem görürken cumhuriyet ise 2.739,00 liradan güne başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 ŞUBAT 2021

Haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumları merak edilirken altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en son gram altın 412 TL, Çeyrek 673 TL fiyatlarıyla işlem görüyor…