Son dakika dolar haberi: Merakla bekleniyor... 6,50'ye iner mi?

Dolar ve euro geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL bugün 6.91 TL ile 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Euro/TL ise 8.38 seviyelerine kadar indi. Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi de piyasalardaki iyimser bakış açısını artırdı. Gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 14.8 oldu.
GERİLEME DEVAM EDER Mİ?
Bazı yatırım kuruluşları 6.50 TL'yi dillendirmeye başladı. Peki düşüş sürecek mi? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Merkez Bankası, bu politikasını uzun süre sürdüreceğinin yönlendirmesiyle beraber dezenflasyon süreci için politika sürekliliği vurgusunu öne çıkarmış durumda. Yabancı finans kurumları da kur tahminlerini aşağı çekmiş durumda. Kurda gerileme etkisini izlemeyi sürdürebiliriz. Merkez Bankası'nın rezervleri güçlendirme aşamasında döviz tamponlarını takviye edeceği süreçte ise biraz bu düşüş etkisi yavaşlayacaktır. Bu hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Genel beklenti faizde değişiklik olmayacağı yönünde ama enflasyonda artış eğilimi sürüyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşma yönündeki yönlendirmesi ve politika açıklamalarındaki ayrıntılar da elbette kritik olacaktır" dedi.
BORSA YÜKSELECEK Mİ?
Yurtdışında mali teşvik ve aşılama etkisiyle beraber risk iştahının yükselirken, tahvil ve bonodan çıkan para hisse senetlerine giriyor. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0.44 artışla ilk seansı bin 569 seviyesinden kapattı. Toplam işlem hacmi 14.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks günü ise yüzde 1.26 düşüşle bin 542 puandan kapattı. Erkan, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve enflasyon beklentileri artıyor. Tahvil bonodan çıkan para hisse senetlerine giriyor. EM piyasaları bir dolar baskısıyla karşılaşmış değil. Türk varlıklarındaki genel iyileşme ile beraber borsa da yükseliyor. Geçmişten gelen iskonto etkisine, ekonomi politikaları uygulanış şeklinin oluşturduğu yatırım perspektifi de eklenince, borsamız uluslararası piyasalara kıyasla da iyi performans gösterdi. Banka hisselerinin daha iyi performans göstermesi ve yabancı girişlerinin süreklilik arz etmesiyle borsa yükselmeye devam edebilir, kar realizasyonları pozisyonlanma için fırsat olabilir" dedi.
ALTIN YEDİ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Altın fiyatları da dolar kurunun etkisiyle ve Kovid-19 aşılama süreci ile oluşan iyimser havayla yedi ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın son üç ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi. Altının gramı 6 Kasım 2020'de 540 TL'yi görmüştü. Sadece üç ayda yatırımcısına dörtte bir kaybettirdi. 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu 1.823 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, küresel çapta aşılama programlarının yanı sıra koronavirüsteki yavaşlamanın altın ETF'lerinden çıkışları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Altın talebi de görece zayıf seyrediyor. Altın fiyatları global çapta stabilken, içeride kur hareketinin gerilemesi altının TL fiyatını da baskılıyor. Doların zayıf seyrine rağmen, ons altın geçen hafta test ettiği 1.850 doların üzerine de yerleşemedi.
PETROLDE SOĞUK HAVA ARTIŞI
Piyasanın yakından takip ettiği bir diğer önemli emtia petrolde ise yükseliş devam ediyor. 62 dolar seviyelerinden haftaya başlayan brent petrolün varil fiyatı, dün 63 dolar seviyelerinde seyretti. Yükselişte ABD'deki soğuk hava dalgasının Teksas'taki üretim tesislerini etkilemesinin de payı oldu. Üretimde yaşanan sıkıntının petrol arzını etkileyeceği endişesi fiyatları yukarı çekti.