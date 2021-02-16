Son dakika dolar haberi: Merakla bekleniyor... 6,50'ye iner mi?

ALTIN YEDİ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Altın fiyatları da dolar kurunun etkisiyle ve Kovid-19 aşılama süreci ile oluşan iyimser havayla yedi ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın son üç ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi. Altının gramı 6 Kasım 2020'de 540 TL'yi görmüştü. Sadece üç ayda yatırımcısına dörtte bir kaybettirdi. 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu 1.823 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, küresel çapta aşılama programlarının yanı sıra koronavirüsteki yavaşlamanın altın ETF'lerinden çıkışları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Altın talebi de görece zayıf seyrediyor. Altın fiyatları global çapta stabilken, içeride kur hareketinin gerilemesi altının TL fiyatını da baskılıyor. Doların zayıf seyrine rağmen, ons altın geçen hafta test ettiği 1.850 doların üzerine de yerleşemedi.