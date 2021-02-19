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Haberler Ekonomi Haberleri Güncel kredi faiz oranları son dakika gelişmeleri: Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Güncel son dakika gelişmeleri: , , , güncel kredi faiz oranları ne kadar?

’nın geçtiğimiz gün açıkladığı faiz kararı sonrası güncel da vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. , , , ve diğer birçok banka müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredileriyle alakalı çeşitli kampanyalar sunuyor. Bu noktada “Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bankalardan gelen güncel (ihtiyaç – taşıt – konut) kredi faiz oranları.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 09:50 ABONE OL
Güncel kredi faiz oranları son dakika gelişmeleri: Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları, geçtiğimiz gün açıklanan TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrası milyonların gündemine geldi. Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmezken çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Bu kapsamda "Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar sonrası yeniden şekilleniyor.

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerine ait güncel kredi faiz oranları her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar bu noktada Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası gibi bankaların oranlarını araştırmaya başladı.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.52

Sıfır Konut Kredisi: 1.42

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI!

Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60

Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

2. el taşıt kredisi: 1.60

Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı : 1.42

Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı : 1.47

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır taşıt kredisi: 1.48

İkinci el taşıt kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi: 1.52

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi sigortalı: 1.40

Konut kredisi sigortasız: 1.45

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.45 / ikinci el ise 1.43

Konut kredisi: 1.35

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.41

Sıfır km. taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor.

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40

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Güncel kredi faiz oranları son dakika gelişmeleri: Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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