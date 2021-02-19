Güncel kredi faiz oranları son dakika gelişmeleri: Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları, geçtiğimiz gün açıklanan TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrası milyonların gündemine geldi. Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmezken çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Bu kapsamda "Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar sonrası yeniden şekilleniyor.

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerine ait güncel kredi faiz oranları her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar bu noktada Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası gibi bankaların oranlarını araştırmaya başladı.