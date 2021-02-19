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'tan önemli açıklamalar: Reel olarak büyüyen tek ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu... Bulut, 'nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarını böyle yalanladı.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 19:03 Son Güncelleme: 19.2.2021 20:03 ABONE OL
Yiğit Bulut'tan önemli açıklamalar: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankası'na yönelik iddialara yanıt verdi. Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" açıklamasında bulundu.

Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye | Video

Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, "Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riski göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" ifadesinde bulundu.

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu ve "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar e diyorlar ki hani serbest piyasa ekonomisi idi siz niye müdahale ediyorsunuz ben şunu söylemek istiyorum bakın her şeyi devlet yapamaz vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor.. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter" dedi.

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Yiğit Bulut'tan önemli açıklamalar: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye
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