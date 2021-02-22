CHP'nin Berat Albayrak'a iftiralarının arkasında ne var? Sistematik saldırıyı tek tek ifşa etti!

Okan Müderrisoğlu, "Bütün konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanının takip ettim. Bundan önce de Sayın Albayrak'ın avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamayı biliyorum. Kendisini siyaset öncesindeki dönemden de yakından tanıyorum. Birkaç hususu özellikle vurgulayacağım. CHP'nin oturduğu hatta açılmaya çalıştığı problemli olan bir hedef kitle de dahil olmak üzere toplum kesimleri içinde toplumun sağduyulu ve gerçeklere aslında doğrudan ilgili kesimlerinin bir şekilde kafasının karıştırılmasına dönük başka bir planlamaya da işaret etmek istiyorum" dedi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu "Bunun kötü niyetli bir hamle olduğunun altını çizmek isterim"

SİSTEMATİK SALDIRI

Müderrisoğlu, "Birincisi Berat Albayrak, Sayın Cumhurbaşkanının damadı ne zaman oldu? Siyasete girmeden önce oldu. Bir şekilde bu evlilik tesis edildiğinde, birgün bir bakanlık süreçlerinin olabileceğini kimse öngöremezdi. Dolayısıyla bunun üzerinden söylenebilecek söz yok. Damat kavramı üzerinden yapılan algı operasyonunun özellikle sayın Albayrak'ın ekonomide yapmak istedikleriyle meselesi olanlar bakımından bunu bir tür nefret objesine dönüştürme kampanyasının aslında altyapısını kurmak üzere seçildiğini ve sistematik olarak kullanıldığını hatırlatalım ki; avukatının son açıklamasında da bu hususa çok isabetli bir şekilde değinilmiş." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ENERJİDE OYUN KURUCU ÜLKE OLDUYSA O DÖNEMKİ KARARLARIN SOMUT NETİCESİ

Müderrisoğlu, "İkincisi; Enerji Bakanlığı dönemi hakikaten çok başarılıdır ve bugün Türkiye enerjide oyun kurucu ülke olduysa o dönem temeli atılan ve alınan kritik kararların somut neticesi vardır. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi yaklaşık 100 milyar dolarlık bir ekonomik değeri ifade ediyor. O bile başlı başına ezber bozan bir hamleydi." dedi.

SADE VATANDAŞIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA DÖNÜK HAMLELER

Müderrisoğlu, "Üçüncüsü; Sistematik olarak bu döviz rezervleri üzerinden yapılan kampanya. Bakın belli dönemlerde, belli şartlar ve belli varsayımlar ve belli risk analizleri altında belli kararlar alırsınız. Bu kararları beğenen olur, beğenmeyen olur bunu anlamak mümkündür. Ancak döviz rezervleri üzerinden 'peşkeş-buharlaşma' gibi çirkin ve sade vatandaşın kafasını karıştırmaya dönük cümlelere çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü Türkiye'de döviz satışının nasıl olduğu ve hangi sistem ile olduğu ve takip edilebilirliği o kadar açık ve şeffafki şunu unutmayalım; Ağustos 2018 Sayın Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı daha açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'ın tweetiyle doğrudan Türkiye ekonomisini hedef alan o anlamda kur atağına dönüşen süreç normal bir ortalama ekonominin kısa sürede üstesinden gelebileceği bir durum değildi. Çok olağanüstü bir durumdu. " diye konuştu.

Müderrisoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Yine kritik bir konu; Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başladığı süreçte ki cari fazla da verilmeye başlanmıştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi krizi başladı. Böyle bir krizi yönetmek toplumun dar ve sabit kesimli gruplarını ayakta tutmaya çalışmak. Üretim ekonomisine ilişkin destekleri seferber etmek. Ekonominin en riskli kesimini hibelerle doğrudan doğruya geleceğe taşımak zaten başlı başına zor ve riskli kararlardı.

Türkiye, kur üzerinden ciddi ataklarla karşı karşıya kaldığı zaman önünde 3 seçenek vardı:

Ya birilerinin istediği gibi ekonominin anahtarını IMF'e teslim edecekti. Bu zaten Türkiye'nin bütün iddiasını bir uluslararası kuruluşa anahtar - teslim vermesi demekti. Bu AK Parti ve Cumhurbaşkanının bulunduğu ekonomide ve Türkiye'de düşünülemeyecek bir şey.

O günkü şartlarda eğer faiz artırmaya kalksaydınız bütün dünya faizi düşürürdü. Reel sektör pandemi krizinde ayakta kalmaya çalışırken hastaya yani pandemiye yanlış reçeteyle müdahale etmiş olurdunuz.

Dolayısıyla döviz satışlarının olduğu dönemde Türkiye'nin turizm gelirleri düştü, ihracatı geriledi, yabancılar spekülatif ataklarla Türkiye'den döviz alıp çıkmaya başladılar, Yerli yatırımcının kafası karıştırıldı güvensizlik yaratıldı onlar bir şekilde tasarruflarını dövize çevirdiler.

ORTADA BUHARLAŞAN BİR DÖVİZ VARLIĞI YOK

Yani ortada buharlaşan bir döviz varlığı yok. Ortada ekonominin o günkü şartları içinde verilmiş kararlar ve tercihler söz konusu. Döviz rezervi dediğiniz şey zaten böyle günlerde tutulan varlıklarının adıdır. Üzerine yatacağınız varlıklar değildir. Döviz rezervi hazinenin, kamu kurumlarının ödemelerinin yapılması finansal istikrarın korunması için zaten biriktirdiğimiz varlıklardır. O anlamda sayın bakana çok haksızlık yapılmanın ötesinde artık bunun kötü niyetli bir hamle olduğunun altını çizmeliyim.