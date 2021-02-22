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’dan fiyatları : 22 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde fiyatları haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Kasım ayından itibaren düşüş ivmesine devam eden bugün 399 TL iken 653 liradan işlem görüyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde ne kadar, 22 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.2.2021 07:11 Son Güncelleme: 22.2.2021 07:11 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika: 22 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Haftanın ilk günü itibariyle yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan ve devam eden sarı metaldeki düşüş piyasaları etkilerken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 22 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bugün gram altın 399 TL, 22 ayar bilezik 362 liradan işlem görürken bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündem maddesi oluyor…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 362,39

Satış: 390,41

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TAM ALTIN

Alış: 2.563,35

Satış: 2.615,58

YARIM ALTIN

Alış: 1.304,00

Satış: 1.352,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.657,00

Satış: 2.697,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.304,00

Satış: 1.352,00

ATA ALTIN

Alış: 2.674,00

Satış: 2.728,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

Alış: 399,56

Satış: 399,65

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 653,00

Satış: 677,00

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Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika: 22 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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