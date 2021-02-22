Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika: 22 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Haftanın ilk günü itibariyle yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan ve devam eden sarı metaldeki düşüş piyasaları etkilerken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 22 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bugün gram altın 399 TL, 22 ayar bilezik 362 liradan işlem görürken bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündem maddesi oluyor…