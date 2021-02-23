10.1 milyar dolarlık şirkette büyük yolsuzluk

Halka açıklık oranı çok düşük olan QNB Finansbank dikkate alınmadığında 10.1 milyar dolarla Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan Ford Otomotiv, yolsuzluk haberiyle çalkalandı. Ford Otomotiv'de yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda, Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışan tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemi'ndeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edildi.Söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulurken, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedildi. Şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında tazminat davası açıldı. Şirket, bilanço dipnotlarında yer alan alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığını belirterek, konunun finansal raporlar üzerindeki etkisi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Sektör temsilcileri, riskli bayilere alabileceğinden daha fazla araç verildiğini vurguladı.Ford Otosan, finansal tablolarını 10 Şubat'ta açıkladı. Şirketin hisseleri o tarihten bu yana borsada yüzde 25 yükseldi. Yılbaşından bu yana yüzde 60, son 1 yılda da yüzde 172'lik yükseliş oldu. Şirket hisseleri dün de yüzde 7'den fazla değer kazandı. Yatırımcılar, bilançonun açıklanmasından 12 sonra KAP'a yapılan bu bildirimin çarpıcı olduğunu belirterek, "Bilanço açıklanmadan önce bu suistimal nasıl tespit edilemedi?" sorusunu yöneltti.FORD Otomotiv'in ana ortaklarından olan Koç Holding'in piyasa değerinin 8.2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken analistler, "Bu büyüklükte bir şirkette böyle bir suiistimali anında tespit edip engelleyecek bir mekanizma yok mu?" değerlendirmesinde bulundu. Böyle büyük bir operasyonun bayi alacaklarını takip eden iki kişinin inisiyatifine bırakılması ise ayrı bir soru işareti...