IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti! Revizyon için sıraya girdiler...

Pazartesi günü açıklanacak büyüme verisi öncesinde uluslararası kuruluşlardan da art arda revizyon mesajları geliyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 'G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten 4'e ve 2022 için tahminini ise yüzde 4'ten 5'e çıkardı.

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.

IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.