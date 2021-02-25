IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti! Revizyon için sıraya girdiler...

Pazartesi günü açıklanacak büyüme verisi öncesinde uluslararası kuruluşlardan da art arda revizyon mesajları geliyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 'G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten 4'e ve 2022 için tahminini ise yüzde 4'ten 5'e çıkardı.
IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.
IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.
TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİLER
Büyüme tahminlerini revize eden sadece Moody's değil… Fitch geçtiğimiz günlerde, bu yıl yüzde 3.5, gelecek yıl ise 4.5 büyüme tahmin ettiğini açıklamıştı. Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan da revizyon yapmıştı.
TÜRKİYE BÜYÜYEN NADİR ÜLKELERDEN OLACAK
Ekonomistler, 2020'nin 4'üncü çeyreği için büyümenin yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 2.5 olacağını öngörüyor. Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda Türkiye, 2020 yılının büyüyen nadir ülkelerinden biri olacak. Almanya yüzde 4.9, İngiltere 7.8, ABD 2.5, İngiltere 7.8 daralma açıkladı.
GOLDMAN SACHS BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 6'YA YÜKSELTTİ
Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti. Raporda para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.
BOFA 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ %4,1'DEN %4,6'YA ÇIKARDI
Bank of America, (BofA) Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.
Kuruluş, 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak %1'den %2,2'ye yükseltti. Raporda, Türkiye'de bazı bölgelerde gelecek ay kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile hizmet enflasyonunda sürprizler yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.
YUKARI YÖNLÜ REVİZELERE MOODY'S'DE KATILDI
Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'den 5'e çıkardı.
Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini i yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tahminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.
Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti. Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.