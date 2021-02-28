Demir’den Çorlu’ya 800 milyonluk sanayi sitesi

DEMİR Grup, Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde iş ve yaşam merkezi olarak projelendirdiği 'Demir Eko-San Sanayi Sitesi' projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 800 milyon liralık yatırımla Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ne, kendi suyu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracaklarını söyledi. Yatırımda satışların yüzde 30'unu tamamladıklarını belirten Demir, "Metrekare satış fiyatları 3.900 ila 7.500 lira arasında değişiyor. 2022'de tamamlanacak projede metrekare fiyatlarının 10 bin liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi. Bu yıl aynı konseptte 2 proje daha planladıklarını belirten Demir, Sırbistan'dan da sanayi sitesi kurulması için teklif aldıklarını, konuyu değerlendirdiklerini dile getirdi. Pandemi koşullarına rağmen yıla iyi başladıklarını belirten Hamit Demir, yıl içinde 4 yeni projeye daha başlayacaklarını ifade etti.