Türkiye'de bir ilk! Yerli ve milli silahlı drone 'Songar' yeni özelliğiyle çok konuşulacak!

"YERLİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ OLDUĞU İÇİN DE MALİYET ETKİN YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Çankaya, Songar dron sistemine entegre edilen kendi üretimleri olan AK-40 GL bomba atarın namlu ömrünün 5 bin atım olduğunu ifade etti. Çankaya, ''Ürünümüz teknik özellikleri ve diğer imkan kabiliyetleri bakımından mevcut dünya ordularının envanterinde olan bomba atarlara kıyasla daha üstün özelliklere sahip. Yerli savunma sanayi ürünü olduğu için de maliyet etkin yapısıyla öne çıkıyor. Bu özelliğiyle de yerli savunma sanayimizin büyük oyuncuları tarafından tercih ediliyoruz. Konya Bölgesi'nde Milli Savunma Bakanlığı'nın silah üretimi alanında onaylı tek ana yüklenicisi olarak devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak silah ve silah sistemlerini tamamen yerli ve milli hale getirecek birçok projemiz bulunuyor.'' diye konuştu.