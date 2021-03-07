Anadolu’nun kalbine iki kadın fabrikası açtı

Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren NG Grup'un bünyesindeki Kütahya Porselen, sürdürülebilir kadın istihdamı konusunda örnek bir projeye imza attı. Şirketin dört ay önce hizmete aldığı özel dekorlama fabrikasının yönetimden, üretime kadar tüm birimlerinde kadınlarçalışıyor. 102 kadının çalıştığı fabrikanın yanı sıra iki yıl önce faaliyete alınan NG Lojistik'te ise ürünlerin damga uygulamalarından paketlenmesine kadar tüm süreçleri 185 kadın üstlenmiş durumda...Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, "Kadınların potansiyelini ön plana çıkararak 'Kadın isterse başarır'ı göstermek istedik. İyi ki de yapmışız. Kadınlar, ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor. Finans, Ar-Ge, fabrika müdürleri, tasarım, ajans, mühendislik gibi birçok alanda kadınlarımız var" dedi. NG Grup'ta kadın çalışan oranı yüzde 25'ler seviyesinde. Grup şirketlerinden Kütahya Porselen'in ise yönetim kademesi, ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor. Yönetim ve icra kurulunun yüzde 60'ı, yöneticilerin yüzde 43'ü kadın. Son yıllarda diğer üretim süreçlerinde de kadın istihdamını ciddi oranda artırdıklarını anlatan Sürmeli, "2014'te kadın çalışan oranımız yüzde 19'du. 2015'te yaptığımız 5 yıllık stratejik planlama kapsamında bu oranı yüzde 30'a yükseltmeyi hedefledik. Bu yıl hedefimizi yüzde 31 olarak belirledik" dedi. Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin ise "Ben 27 yıl önce üniversiteden mezun olup burada çalışmaya başladım. Bugün İcra Kurulu Üyeliği'ne kadar yükseldim. Benim gibi çok örnek var. Gerçekten kadının yükselmesi için kapılar sonuna kadar açık" diye konuştu.NG Grup bünyesinde faaliyet gösteren lojistik fabrikasında ürünlerin damga uygulamalarından paketlenmelerine kadar birçok işlemi kadınlar yapıyor. Tesiste çalışan robotların hareketlerini kontrol eden panellerin kullanımı dâhil tüm uygulamalar kadın çalışanların sorumluluğunda. Ürünleri otomatik paketleme hatlarında paketledikten sonra lojistik şartlara uygun olarak palet haline getirip, sevke hazır hale gelen ürünleri kamyon, TIR ve konteynerlere yüklüyorlar. NG Lojistik İşletme Müdürü Seda Sargın, kadınlara örnek olmak için forklift ehliyeti bile almış. "Bu işin kadını erkeği yok" diyen Sargın, "Forklift de kullanıyorum. Paketleme de yapıyorum" diyor.Bu yıl "Sophia Femina" adıyla kadınların bilgeliğinden ilham alan özel bir koleksiyon hazırladıklarını söyleyen Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin, kadının emeğini her şeyin üstünde tuttuklarını söyledi. Özel tasarım koleksiyonu, bilge bir kadının gözlerinde evrenin sırrının ve tüm zamanların ruhunun görülebileceği düşüncesiyle hayata geçirdiklerini anlatan Şirin, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz senelerde de 'Kadınlarımız' serisi büyük beğeni görmüştü. Kadınların modernliğini, bilgeliğini ve en önemlisi emeklerini yansıtan bu koleksiyonlar, şık ve zarif hediye alternatifleri arasında da büyük bir ilgi görüyor."