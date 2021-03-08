Kadın mühendislere iş sağlıyor

Turkcell'in fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı 'Turkcell'de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit' programının birinci fazı tamamlandı. İş hayatına adım atacak olan 101 genç kadın altı haftalık online Teknoloji Kampı'na katılım sağladı. 5 bine yakın başvuru arasından seçilen 17'si üçüncü sınıf, 55'i dördüncü sınıf öğrencisi, 24'ü yeni mezun, beşi de yüksek lisans öğrencisi olan adaylar, altı hafta boyunca tercih ettikleri yazılım diline göre 166 saatlik eğitim aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden programa katılmaya hak kazanan kadın mühendisler için; Android/ Kotlin, IOS/ Swift, Java, .Net olmak üzere dört farklı eğitim sınıfı oluşturuldu ve kadın öğrenciler ilgi duydukları kodlama alanına göre eğitimlerini tamamladı. Teknoloji Kampı süresince Turkcell'den atanan profesyonellerden, 48 saatlik mentorluk alan kadın öğrenciler teknik eğitimlerin yanı sıra; mentorlarının deneyim ve tavsiyelerini alarak kendilerini geliştirme ve profesyonel hayata hazırlanma fırsatı yakaladı.Eğitim sonunda Turkcell üst yönetimine projelerini sunan ve başarılı bulunan kadın mühendisler, Turkcell'de part-time olarak çalışmaya hak kazandı. Projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan ikinci aşamasında ise çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli beyaz yakalı kadın profesyonellere, Turkcell bünyesinde bulunan tüm departmanlarda çeşitli iş imkânları fırsatı sunulması amaçlanıyor. Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, geçtiğimiz yıl sonunda başlattıkları programın kadın mühendislerden büyük talep gördüğünü vurguladı. Demir, "Kadının iş gücüne katılımını, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması, inovasyon, çeşitlilik, iyi yönetişim, sürdürülebilirlik, karar süreçlerinde duygusal zekâ ile yaklaşım gibi kazanımları da beraberinde getirecek. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, global ekonominin de iyileştirilmesi adına atılması gereken bir adım" dedi.TOPLAM çalışan kadın sayısının 13 bin 89 olduğu Turkcell, yüzde 55 olan kadın çalışan oranını 2030'da yüzde 60'a çıkarmayı planlıyor. İş hayatında kadınlar için eşit fırsatlar sağlayan firma, bu kapsamda çalışanlara esnek çalışma modeli ve özel yan haklar da sunuyor.YAPI Kredi, 2020'de de kadın çalışan oranında yüzde 62'yi yakalayarak sektörün en yüksek oranına ulaştı. Aynı dönemde bankanın yeni işe alımlardaki kadın oranı yüzde 55 olurken, bankanın kadın yönetici oranı da yüzde 49.5 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, fırsat eşitliği konusunda senelerdir sektörde öncü bir rol üstlendiklerini belirterek, "Kadınların çalışma hayatındaki varlığı, yalnızca ekonominin değil, aynı zamanda toplumun da gelişmişliğini yansıtan önemli bir gösterge" dedi.TÜRKIYE Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem, "2023'te kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmişken, ne yazık ki bu oran, son verilerle yüzde 26'ya inmiş durumda. Türkiye, bu yıl ekonomisini yeniden canlandırırken bu gerçeği görmek ve sürece kadınları katmak için gereken her şeyi yapmak zorunda" dedi. Erdem, istihdamdaki kadın sayısında 571 bin kayıp olduğunu aktararak, "Öncelikle kadın istihdamını Kovid-19 etkisinden korumak ve kadın girişimcilerin bu dönemde ayakta kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler hızla alınmalı" dedi.