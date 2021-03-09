Son dakika: Akkuyu nükleer santralinde 3. reaktörün temeli atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın videokonferans yöntemiyle katılacağı temel atma töreniyle tarihi bir ana daha tanıklık edilecek.
Her biri bin 200 megavat güce sahip VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak.
1. güç ünitesinin 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması hedeflenirken, sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ediyor.
20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu NGS'nin yalnızca inşa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor.
HIZLI İLERLEME KAYDEDİLDİ
Fatih Dönmez, "Hedef; ilk reaktörü 23'te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak, sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak" dedi.
Bakan Dönmez, yurtdışında nükleer eğitimi alan gençlerle alakalı olarak ise, "Daha önce yurtdışına öğrenci göndermiştik, bunlardan 186'sı Moskova'daki eğitimlerini tamamlayıp mezun oldular.
Şu anda iş başı yaptılar. 60 öğrencinin de artık son yılları, onlar da mezun olup geldiğinde 246 mühendisimiz bu sahada çalışır hale gelecek.
Önümüzdeki yıllarda 222 yüksek nükleer mühendisimizle toplamda 468 Türk gencimiz nükleer mühendis olarak görev alacak" diye konuştu.
ÇALIŞAN SAYISI 16 BİN KİŞİYE ULAŞACAK
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında devam eden çalışmalarla ilgili ise, "4 reaktörün inşaatına başladığımızda yani inşaatın en yoğun zamanında istihdam 16 bin kişiye ulaşacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde pompa gövdelerinin montajına başlandı
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Fiilen artık bu santrali çalıştırmaya başladığımızda da 4 bin kişiyi biz orada istihdam ediyor olacağız" dedi.