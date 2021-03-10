Bu ayın Nakdi ücret desteği hakkında son dakika açıklaması geldi! Mart ayının Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği ödemeleri yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik mağduriyetini önlemek için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Bu noktada "Mart ayına ait Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Mart ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler ayın ortasına doğru hesaplara geçerken öte yandan bu ödenek Mart ayında son kez yatacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara aktarılan toplam kaynağın 49 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) çevrim içi düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile Paneli"nde, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecini en az zararla atlatabilmesi için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara varıncaya kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını söyledi.
Salgının beden sağlığının yanında belirsizlik ve kaygılar nedeniyle bireylerin psikolojisini de etkilediğini, bunun "salgın psikoloji" denilen travmatik durum oluşturduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası alandaki araştırma ve anketler bize bireylerin ve toplumların esenlik ve iyi hissediş hallerindeki değişimler konusunda da çeşitli bilgiler sunuyor. Anketlerin çoğunda, huzursuzluğun arttığı, uyku kalitesinin bozulduğu, gündelik işlerin yapılamaz hale gelindiği, virüs kapma duygusunun yaşandığı ve bireylerin yaşamlarında kontrol duygusunu kaybettiği yönünde veriler var. Toplumda geniş çaplı bir afet olarak da ele alabileceğimiz bu salgının travmatik etkilerinin kalıcı sorunlara meydan vermemesi için hep beraber gayret etmeliyiz. Toplum psikolojisini güçlü tutacak bir sorumluluk şuuruyla hareket etmeliyiz."
"AİLE YAPIMIZ, SALGINLA BAŞA ÇIKMADA DA BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞI OLDU"
Salgının toplumun bütün kesimlerini tedirgin etmekle beraber, dezavantajlı ve kırılgan nitelikli gruplar üzerinde daha yoğun ve ağır etkilere sahip olduğunu anlatan Selçuk, "Bu kırılgan gruplar da bir anlamda salgın psikolojisinin fay hatlarını oluşturuyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve bu süreçte iş arayanlarımız başta olmak üzere bütün dezavantajlı gruplarımızı sosyal koruma altına almak durumundayız." dedi.
Bakan Selçuk, hükümet ve bakanlık olarak bütün dezavantajlı grupları koruma altına almayı hedefleyen bütüncül yaklaşımlarla tedbirler almaya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bu aşamada toplumsal yapımızın ve dinamiklerimizin gücü ayrı bir öneme sahip. Aile kurumunun sosyal ve psikolojik işlevi de bütün boyutlarıyla bu süreçte ortaya çıktı. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti istatistiklerine göre, nüfusumuzun yüzde 74'ü kendilerini en çok ailelerinin yanında mutlu hissettiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla salgının yol açtığı bütün olumsuzluklara rağmen, aile kurumu toplumun taşıyıcı direklerinden biri olmayı sürdürüyor. Biz bütün çalışmalarda da bunu görüyoruz. Sağlam aile yapımız, salgınla başa çıkma konusunda da bizim için büyük bir güç kaynağı oldu. Salgın süreci aile değerlerimizin önemini bir kez daha hatırlattı."