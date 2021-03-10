Bu ayın Nakdi ücret desteği hakkında son dakika açıklaması geldi! Mart ayının Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

"AİLE YAPIMIZ, SALGINLA BAŞA ÇIKMADA DA BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞI OLDU"

Salgının toplumun bütün kesimlerini tedirgin etmekle beraber, dezavantajlı ve kırılgan nitelikli gruplar üzerinde daha yoğun ve ağır etkilere sahip olduğunu anlatan Selçuk, "Bu kırılgan gruplar da bir anlamda salgın psikolojisinin fay hatlarını oluşturuyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve bu süreçte iş arayanlarımız başta olmak üzere bütün dezavantajlı gruplarımızı sosyal koruma altına almak durumundayız." dedi.

Bakan Selçuk, hükümet ve bakanlık olarak bütün dezavantajlı grupları koruma altına almayı hedefleyen bütüncül yaklaşımlarla tedbirler almaya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu aşamada toplumsal yapımızın ve dinamiklerimizin gücü ayrı bir öneme sahip. Aile kurumunun sosyal ve psikolojik işlevi de bütün boyutlarıyla bu süreçte ortaya çıktı. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti istatistiklerine göre, nüfusumuzun yüzde 74'ü kendilerini en çok ailelerinin yanında mutlu hissettiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla salgının yol açtığı bütün olumsuzluklara rağmen, aile kurumu toplumun taşıyıcı direklerinden biri olmayı sürdürüyor. Biz bütün çalışmalarda da bunu görüyoruz. Sağlam aile yapımız, salgınla başa çıkma konusunda da bizim için büyük bir güç kaynağı oldu. Salgın süreci aile değerlerimizin önemini bir kez daha hatırlattı."