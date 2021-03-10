Meriç’te yeşil enerji üretilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan kurum Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum'un Vali Canalp'i ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da hazır bulundu. Vali Canalp ve yetkililerle toplantı yapan Bakan Kurum, Valilik çıkışında çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

NEHİRDEN YEŞİL ENERJİ ÜRETİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Edirne'mize yoğun bir gündemle geldik. Bugün il ziyaretimiz kapsamında önce koordinasyon toplantımızı yaptık ve çok önemli kararlar aldık. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirne'mize birçok alanda yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapıldı. Yeni yatırımlarımızı da yaparak Edirne'mizi daha yaşanır ve lider bir şehir haline getirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Meriç nehrimizin kenarında 3 Nehir 1 Şehir projemizi gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz, tüm kamu kurumlarının içinde bulunduğu ortak bir proje yürütüyoruz. Proje kapsamında Meriç nehri güzergahındaki tam 30 kilometre bisiklet yolunun içinde barındırıldığı, nehrimizin hem sağ, hem de solunda yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu, ekolojik dokuya zarar vermemek adına 3 tane ekolojik köprümüzün olduğu, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, Edirne'ye gelen 5,5 milyon ziyaretçilerimizin gezebileceği ve oradaki tarihi eserlerimize sahip çıkacağımız bir Millet Bahçesi projemizi, Edirne'mize kazandırıyoruz. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerinde 7 gün 24 saat yaşayabilecek ve halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli bir projeyi yürütüyoruz. TOKİ Başkanlığı eliyle bu projeyi inşa edecek ve yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeli olan bu projeyi bu yıl içerisinde başlayıp 2022 yılı içerisinde Edirne'mize kazandıracağız. Bu projenin diğer bir kısmı da Valiliğimizin yürüteceği ve Arşimet Türbinleri ile yapılacak barajla nehirden yeşil enerji elde edeceğiz. Bu kapsamda da yaklaşık 5 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek bir projeyi de valiliğimiz, özel idaremiz bünyesinde yapacak. Hem çevreyi koruyacak, hem de Edirne'mizin doğal ve tarihi güzelliğine değer katacak bir projeyi kazandıracağız" dedi.

MERİÇ NEHRİ'NDE KİRLİLİĞE SON

Kurum, atık sular nedeniyle Meriç Nehri'nde kirlilik sorunu olduğunu belirterek "Meriç'in kirliliğine sebebiyet veren atıksu arıtma problemimiz var. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz, belediyemiz ile birlikte bir proje yürütüyor. Finansmanını İller Bankası Genel Müdürlüğü'müzün sağladığı proje yüzde 70 seviyesine geldi. Bu yılsonu itibariyle de hizmete açacağız. 83 milyon TL yatırım bedeli olan ve 2033 yılına kadar Edirne'mize hizmet verecek projemizi tamamlamış olacağız. Edirne'nin tamamındaki atıkları arıtarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe son vereceğiz. Bu projeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALT YAPI PROBLEMİ ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

Edirne'nin her yağışta sular altında kaldığını hatırlatan Bakan Murat Kurum bu konuda da şunları söyledi: "Buradaki altyapı problemlerini çözmek amacıyla önemli bir proje yürütüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini içeren altyapı işimiz var. Bu kapsamda iş yüzde 40 seviyelerine geldi. İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz, belediyemiz ile birlikte yürütüyor ve bittiğinde Edirne'mizin çevresel altyapı problemlerinin tamamının çözülmüş olduğunu ve hiçbir yağışta sular altında kalmadığını göreceğiz. Asbestli içme suyu borularının tamamını yeniliyoruz. Vatandaşımız daha sağlıklı borulardan içme suyu temin edebilecek. Meriç nehrinin kirliliğiyle ilgili bir süreci yürütüyoruz."

Meriç'i besleyen en önemli nehirlerden birinin de Ergene Nehri olduğunu kaydeden Kurum "Meriç ve Ergene havzasında son 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında 24 milyon TL idari ceza uygulandı. Denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda 36 tesise kapatma cezası verilmiştir. Ergene ve Meriç'imizi koruyacak ve doğal güzellikleriyle gelecek nesillere bırakacağımız adımlarımızı da kararlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

Bakan Kurum Edirne'deki tarihi Karanfiloğlu Caddesi'yle ilgili olarak da "Edirne'deki tarihi güzellikleri ön plana çıkaracak projelerle ilgili önemli kararlar aldık. Edirne merkezde Karanfiloğlu Cadde'miz var. Vatandaşımızın ve gelen turistlerin yoğun bir şekilde kullandığı bu caddede 6 milyon TL'lik bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında sokağa bakan bütün binaların cephelerinin iyileştirildiği, tabela kirliliğinin kaldırıldığı, cephelerinin tarihi siluete zarar vermeden yenilendiği projeyi valiliğimiz ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz birlikte yürütecek. Bu kapsamda 3 milyon TL hibe, 3 milyon TL de kredi desteği ile Karanfiloğlu Cadde'mizi aslına uygun bir şekilde yenileyeceğiz" dedi.

KALEİÇİ'NE KENTSEL RESTORASYON PROJESİ

Edirne'nin Kaleiçi semtinde 579 tane tescilli tarihi konağın bulunduğunu belirten Kurum "Bu tarihi konaklarımızın 86 tanesi maalesef metruk, yıkılmış ya da yıkılmak üzere olan konaklarımızdır. Bu konaklarımızı, vatandaşlarımızla da görüşerek TOKİ Başkanlığımız ile bir kentsel restorasyon projesi yürüteceğiz. Bu konakları tarihine uygun bir şekilde restore edeceğiz. Akabinde vatandaşlarımız ister kendileri, isterse TOKİ ile anlaşma suretiyle şehrin turizmine katkı sağlayacak şekilde kazandıracağız. 579 tarihi konağı etaplar halinde kentsel yenileme projesine tabi tutmak suretiyle şehrimizdeki tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'YE 16 BİN KONUT

Edirne'de devam eden konut yatırımlarına da değinen Bakan Kurum bu konuda ise şöyle dedi: "TOKİ Başkanlığımızın eliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında projelerimizi yürütüyoruz. Bir milyon konuta ulaştık. En yakın zamanda da konutların anahtar teslimini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Edirne'mize de bugüne kadar, yeni yapacağımız konutlarla birlikte 1,2 milyar TL değerinde yaklaşık 6 bin 217 konut, bu konutları besleyen ticari üniteler, sosyal donatılar, camiler ve eğitim alanlarıyla birlikte karşıladık. Bugün de Havsa ve diğer ilçelerimizden gelen talepleri değerlendirdik. Talepler doğrultusunda da alt gelir seviyesi olan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan tanımak suretiyle projelerimizi gerçekleştireceğiz."

ATIL TESİSLER ÖZEL İDARE'YE

Saros Körfezini Edirne'nin çok önemli bir değeri olduğunu kaydeden Kurum "Bu körfezde sahil kısmındaki 9 tane alanımızı özel idareye tahsis ediyoruz. Özel idaremiz ile birlikte oradaki atıl sosyal tesisleri ihya edeceğiz. Vatandaşımız gittiği zaman hem körfezimizden, hem denizimizden, hem de oradaki doğal güzelliklerden en iyi şekilde faydalanabileceği bir düzenleme projesini özel idaremiz ile gerçekleştireceğiz. Valiliğimiz bu projenin koordinasyonunu yapacak. Vatandaşlarımız, Saros Körfezi'ne gittikleri zaman gerek oradaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, gerekse oradaki altyapının iyileştirileceği bir projeyi de Edirne'mize kazandıracağız" şeklinde konuştu.