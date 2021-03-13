Kocaeli Şehir Hastanesi’nde sona geliniyor

İzmit Cephanelik Mevkiinde yapılan, bin 208 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında, genel hastanenin yanında Onkolojiden Kalp Damar Cerrahi Merkezine, Organ Nakli Merkezinden Yanık Tedavi Merkezine, Tüp Bebek Merkezinden Yataklı Fizik Tedavi Merkezine, Diyaliz Merkezinden Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine kadar en gelişmiş teşhis ve tedavi üniteleri ile Kocaeli'ye ve çevre illere en üst düzeyde sağlık hizmeti verecek. Ayrıca aynı kampüs içinde Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi de hizmete girerek bölgede alanında ilk olacak.

BİLGİ ALDILAR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Dr.Şahin Talus önceki gün Gama-Türkerler Holding Yönetim Kurulu üyeleri Levent Kartal, Bertan Baran, Yalçın Eligüzeloğlu ve Medikal Koordinatör Prof.Dr.Tümer Çorapçıoğlu ile bir araya gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocaeli'nde sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandıracak olan Şehir Hastanesi'nin %74'ünün tamamlandığı ve yıl sonunda hizmete gireceği belirtildi. Başkan Ellibeş ile Zeybek, firma yöneticilerinden bu tarihte gecikme yaşanmaması gerektiğini, Kocaeli'nin bu hastanenin bitirilmesini heyecanla beklediğini belirtti.

SAĞLIKTA DEVRİM

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti döneminde özellikle sağlıkta Türkiye'nin bir devrim yaşadığını dikkat çekerek, "Türkiye, sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en köklü dönüşümünü AK Parti döneminde yaşadı. Bu nedenledir ki, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sürecinde gelişmiş ülkeler dâhil birçok devlet zor anlar yaşayıp, halkını mağdur ederken Türkiye, güçlü sağlık ordusuyla birlikte halkına her türlü imkanı sağlamayı başardı, insanca yaklaşımlarla mücadelesini sürdürdü. Şimdi kamu-özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen şehir hastaneleri sağlık alanındaki reformları yeni ve çok önemli bir safhaya taşıyor. Bu hastane aynı zamanda şehrimizin marka değerini de artıracaktır. Projenin söz verilen tarihte tamamlanması için bizler de konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz"dedi.