Gaziantep tarım fuarına ev sahipliği yapacak

Gaziantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı 12. kez düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB'in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 6-9 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sektörü Gaziantep'te buluşturan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılarda bulunan fuar, çok sayıda ilden katılımla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Fuarlarda; tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda gibi ürün grupları yer alacak. Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, çok sayıda ilden firmalar ürünlerini sergileyecek. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarda salgın dolaysıyla tüm tedbirler titizlikle uygulanacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgına rağmen ayakkabı fuarından sonra tarım fuarını da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'in tarım ve hayvancılık ürünleri alanında ileri gelen şehirlerden birisi olduğunu belirten Ünverdi, Gaziantep adına büyük önem taşıyan fuarların, tarım ve hayvancılık sektöründe de teknolojinin geldiği son noktadaki ürünlerin üreticiye tanıtımı ve sunulması konusunda büyük bir olanak ve çeşitlilik sunduğunu dile getirdi.

Fuarın düzenleyen AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, GAPTARIM Fuarı ile Gaziantep'in ve bölgenin tarım ve hayvancılıkta daha ileri noktalara taşınmasının amaçlandığını kaydederek, "Fuarlar hem şehrimizin ekonomisini canlandırıyor hem de sektörlerin gelişimine önemli katkılar sunuyor. Gıdaya olan ihtiyacın her geçen arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye'de verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalara fuarlar aracılığıyla katkı sunmaya çalışıyoruz. Destek veren tüm paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.