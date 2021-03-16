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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? - (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:00 Son Güncelleme: 16.3.2021 18:01

ödeneği ne zaman bitiyor? - (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? 'dan son dakika açıklaması!

Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? - KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Ülkemizde 1 yıldır etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgın başından bu yana ödenen ödeneğine ilişkin bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalarda önemli bir detay paylaşıldı. Bu gelişme sonrasında ödenekten faydalananlar Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan bugünkü kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalarda salgın başından bu yana hak sahiplerine ödenmesi süren kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? sorusuna cevap aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) kararları ve kısa çalışma ödeneği son dakika detayları şöyle;



"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ BİTİRİYORUZ"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.



Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

40 MİLYAR LİRA PRİM BORCUNU 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK


1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.

Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.



Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.



TİCARETİ DESTEKLEMEK İÇİN KDV ORANINI YÜZDE 8'E VE KİMİ SEKTÖRLERDE YÜZDE 1'E İNDİRDİK

Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik.



985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik."

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Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? - (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
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