Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?

Binlerce vatandaşa salgın sürecinde çok ciddi bir maddi destek sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği, normalleşme adımlarıyla beraber sona eriyor. Salgının seyrine göre peyderpey uzatılan bu ödenek, Mart ayında son kez vatandaşların hesaplarına yatarken "KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Beklenen açıklama 15 Mart tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmediğini ve bu ay biteceğini bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILDI MI?

Geçtiğimiz seneden bu yana salgın sürecinde hem çalışan hem de işverenlerin ekonomik anlamda yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih geldi çattı. Bu noktada binlerce kişinin faydalandığı ödeneğin bu ay sonu ile beraber sona ereceği bildirilmiş oldu. Vatandaşlar konuyla alakalı olarak yapılan son açıklamanın detaylarını merak ediyor.