SON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı: Artık e-Devlet’ten sunulacak!

Buna göre iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek. En çok kullanılan ilk 20 uygulamadan 6'sı Bakanlığımıza ait 2021 yılının başından bu yana en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulamasının 6'sı Bakanlığımıza ait. Bunların 3 tanesi de SGK hizmetleri.