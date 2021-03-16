TEKNOFEST'e başvuru rekoru! 40 bine yakın takım yarışmak için başvurdu

Bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2021 yarışmalarına 40 bine yakın takım başvuru yaptı. T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başvurularla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TEKNOFEST2021'in bir dünya rekoru daha kırdığını belirterek, TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak 40 bine yakın takımın yarışmalara başvurduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük havacılık festivalleri arasında yerini alan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvurular dün gece sona erdi. Bu 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2021 başvuru rekoru kırdı. Geçen yıl toplam 16 bin 34 takımın başvuru yaptığı TEKNOFEST'e bu yıl ise 39 bin 39 bin 684 takım yarışmak için başvuru yaptı.

BAŞVURU REKORU

T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başvurularla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TEKNOFEST2021'in bir dünya rekoru daha kırdığını belirterek, TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak 40 bine yakın takımın yarışmalara başvurduğunu duyurdu.

35 FARKLI KATGORİDE YARIŞMA

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor. TEKNOFEST'te geçmiş yıllardan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmalarını ilk kez düzenliyor.

TOPLAM ÖDÜL 5 MİLYON

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.