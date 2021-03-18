SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Artvin yangını açıklaması!

Son dakika haberi...Artvin Yusufeli'de yangın felaketi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan 60 evin 6 ay içinde yenilerinin inşa edileceğini belirterek, ayrıca Artvin Valiliğine zararların karşılanması için 1 milyon lira destek sağlanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

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